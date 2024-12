Caritas: oggi migliaia di candele accese in segno di solidarietà

Keystone-SDA

L'azione di Caritas "Un milione di stelle" si svolge oggi in un centinaio di località della Svizzera. Migliaia di candele saranno accese in segno di solidarietà con l'oltre milione di persone povere nella Confederazione.

(Keystone-ATS) Secondo l’Ufficio federale di statistica, 702’000 persone in Svizzera vivono in povertà. Quasi altrettante vivono al livello minimo di sussistenza. Complessivamente, circa 1,3 milioni di persone non hanno abbastanza soldi per vivere, afferma Caritas. Si tratta di più di una persona su sei.

Il loro reddito è ben al di sotto della media dell’intera popolazione. Le famiglie monoparentali e quelle con tre o più figli sono particolarmente colpite.

“La povertà è spesso invisibile nella nostra società. I poveri sono sovente soli e questo è particolarmente evidente nel periodo natalizio”, spiega Christine Gerstner, coordinatrice dell’evento per le organizzazioni Caritas regionali.

Oggi, centinaia di volontari trasformeranno piazze, ponti e scalinate in oceani di candele luminose. Ogni candela accesa è un segno di solidarietà. Gli eventi in molte località iniziano al tramonto e sono aperti a tutti.