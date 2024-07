Carte di credito, con quella giusta risparmio centinaia di franchi

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Gli svizzeri potrebbero economizzare molto con le loro carte di credito se scegliessero l’offerta giusta per le loro esigenze.

I risparmi possono ammontare a diverse centinaia di franchi all’anno, rileva un’analisi pubblicata oggi dal servizio di confronti internet Moneyland.ch.

Molti clienti hanno carte di credito troppo costose o inadatte, afferma Benjamin Manz, direttore di Moneyland.ch, citato in un comunicato odierno. Gli utenti occasionali possono risparmiare 590 franchi nei primi due anni se passassero dalla carta di credito più costosa a quella più economica, senza considerare le onerose carte di credito platino. Per gli utenti abituali, il potenziale di risparmio è addirittura di 780 franchi.

Per gli utenti occasionali (spesa di 200 franchi al mese in Svizzera e 1000 euro all’anno all’estero), le carte di credito cashback Swisscard Cashback Cards Amex e Poinz Swiss Loyalty Card sono le più economiche. All’estero, Migros Cumulus Visa è la più conveniente, perché non ci sono spese di elaborazione aggiuntive per le valute estere. Per chi invece fa largo uso della carta (1000 franchi al mese nella Confederazione e 5000 euro all’anno oltre i confini nazionali) American Express di Swisscard e Poinz Swiss Loyalty sono le meno care.

Precisazione importante: alcune carte di neobanche come Neon, Radicant, Wise e Yuh sono più economiche all’estero delle carte di credito più vantaggiose, grazie al tasso di cambio favorevole. In generale però questo carte non sono di credito, bensì di debito: hanno un’accettazione minore, per esempio per l’autonoleggio o le prenotazioni alberghiere. Moneyland.ch, che ha analizzato le commissioni delle carte di neobanche in un’analisi separata, consiglia di portare sempre con sé anche una carta di credito classica quando si viaggia all’estero.

Altro suggerimento: quando si paga all’estero è meglio farlo nella valuta locale e non in franchi, perché in tal modo si evitano commissioni più elevate. Per i prelievi di contanti bisogna invece dare la precedenza alle carte di debito o a quelle di neobanche. Ultima dritta di Moneyland.ch: evitare i bancomat indipendenti, ad esempio negli aeroporti o davanti ai negozi, che spesso applicano commissioni molto elevate, è meglio scegliere un distributore di una grande banca.