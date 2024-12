Cassa pensioni Migros verserà nel 2025 un interesse del 7,5%

Keystone-SDA

Buone notizie per i dipendenti di Migros: dopo un 2024 di grande successo dal profilo finanziario la cassa pensioni (CPM) ha fissato per il 2025 un tasso d'interesse sugli averi del secondo pilastro definito eccezionalmente elevato, pari al 7,5%.

(Keystone-ATS) “Così facendo la CPM, che già spicca per le sue prestazioni nel settore del commercio al dettaglio, offre una prestazione di gran lunga superiore alla media”, sottolinea la Federazione delle Cooperative Migros in un comunicato odierno. Concretamente per ogni 100’000 franchi di avere di vecchiaia le collaboratrici e i collaboratori della Migros assicurati riceveranno nel 2025 un interesse di 7500 franchi.

Inoltre dal primo gennaio le attuali rendite di vecchiaia, di invalidità e per superstiti saranno aumentate del 4,5%. Per garantire la parità di trattamento tra le persone assicurate e quelle beneficiarie di rendite tutti i titolari di rendite nel corrente mese di dicembre hanno ricevuto anche un pagamento una tantum di 2000 franchi.

In febbraio il gruppo Migros ha annunciato un riallineamento strategico che contempla la vendita di diversi negozi specializzati e delle aziende Hotelplan e Mibelle. Per la CPM ciò comporterà diverse liquidazioni parziali nei prossimi anni: esse verranno pianificate ed eseguite in modo tale che non si creino svantaggi né per le persone assicurate uscenti né per quelle rimanenti e neppure per quelle beneficiarie di rendite, assicurano i vertici. La CPM ha in totale circa 80’500 assicurati, di cui 50’800 dipendenti e 29’700 pensionati.