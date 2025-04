Cassis incontra ministro turco: parla di Siria, Gaza e Ucraina

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato oggi il ministro degli esteri turco Hakan Fidan.

(Keystone-ATS) Nei colloqui si è discusso della situazione in Siria e più in generale nel Medio Oriente, dell'”urgente necessità” di un cessate il fuoco in Ucraina e a Gaza, come pure dell’architettura di sicurezza europea, ha indicato su X l’uomo politico ticinese che nella giornata di domani compirà 64 anni.

“Auspico una cooperazione rafforzata durante la presidenza svizzera, il prossimo anno, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa”, scrive l’esponente PLR in governo dal settembre 2017.

L’incontro è avvenuto a Antalya, città turistica dove si tiene un forum diplomatico. Cassis ci è arrivato (partendo da Ankara) con il nuovo jet del Consiglio federale, che ha però presentato problemi: durante il decollo uno dei due motori ha mostrato una breve riduzione di potenza. Per ragioni di sicurezza la delegazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tornerà quindi in Svizzera con un altro velivolo.