Cazeneuve sarà ricevuto domani da Macron

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo poco meno di due mesi dalla fine delle elezioni legislative, riceverà domani mattina all’Eliseo l’ex premier ed ex ministro dell’Interno Bernard Cazeneuve.

Le quotazioni di quest’ultimo per guidare il prossimo governo sono aumentate nelle ultime ore.

Cazeneuve, ex socialista uscito dal partito nel 2022 dopo un accordo del PS con La France Insoumise, è stato convocato nell’ambito delle consultazioni in vista della nomina del nuovo primo ministro, secondo quanto trapela da fonti vicine all’ex premier.

Il suo nome circola da diversi giorni e viene indicato come quello che raccoglie “meno opposizione” da parte degli altri partiti. Fonti del suo entourage sottolineano che “Bernard Cazeneuve non è candidato a nulla ma se risponde alla chiamata è per senso del dovere e per evitare ulteriori difficoltà al paese”.