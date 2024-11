Cern: ricerca ritardata da esclusione Russia, secondo esperta

Keystone-SDA

La collaborazione con gli istituti di ricerca russi all'interno dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), con sede a Ginevra, termina alla fine di novembre. Secondo un'esperta tedesca, ciò potrebbe avere conseguenze per la scienza.

(Keystone-ATS) “La Russia ha una forte competenza ingegneristica”, ha dichiarato all’agenzia di stampa tedesca dpa Beate Heinemann, del centro di ricerca Deutsches Elektronen-Synchrotron (Desy) di Amburgo. “Non è che certe ricerche siano impossibili a causa della fine della cooperazione, ma questo rende le cose più difficili e potrebbero esserci dei ritardi”. Heinemann è a capo della divisione di fisica delle particelle del Desy.

“Ci auguriamo che non ci sia una grande perdita di risultati scientifici”, ha aggiunto Joachim Mnich, direttore del settore Ricerca e Informatica del Cern. Gli scienziati russi hanno trasferito il più possibile la loro esperienza ai colleghi.

In risposta all’invasione militare dell’Ucraina, il Consiglio del CERN ha deciso nel giugno 2022 di porre fine alla cooperazione con la Russia e il suo alleato bielorusso. Questa misura entrerà in vigore il 30 novembre per Mosca ed è già in vigore dal 27 giugno per Minsk. Entrambi i Paesi hanno accordi quinquennali con il CERN, che l’organizzazione ha deciso di terminare alla scadenza.