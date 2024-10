CF: iniziativa fuochi d’artificio va respinta

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Respingerla senza controprogetto, né diretto né indiretto: è quanto raccomanda oggi al Parlamento il Consiglio federale in merito all’iniziativa popolare “Per una limitazione dei fuochi d’artificio”.

Il motivo? Cantoni e Comuni dispongono già delle basi giuridiche per limitare simili manifestazioni.

L’iniziativa popolare chiede che le persone, gli animali e l’ambiente vengano protetti maggiormente dal rumore e dalle emissioni causate dai fuochi d’artificio, precisa una nota governativa odierna. Nello specifico, intende vietare ai privati la vendita e l’uso di fuochi d’artificio in tutta la Svizzera, eccezion fatta per fuochi d’artificio non rumorosi, come bengala o vulcani.

L’iniziativa contempla inoltre la possibilità di accordare autorizzazioni eccezionali per eventi d’importanza sovraregionale, per esempio il 1° agosto.

Sebbene consapevole che i fuochi d’artificio rumorosi disturbino parte della popolazione e che possano innescare particolari reazioni negli animali, il governo crede che le emissioni di particolato e il rumore prodotto abbiano una durata limitata e siano relativamente contenuti.

Oltre a ciò, i Cantoni e i Comuni dispongono già delle basi giuridiche necessarie per limitare i fuochi d’artificio. Molte Città e molti Comuni se ne avvalgono già, moderando l’uso di fuochi nel tempo e/o nello spazio oppure subordinandone l’impiego al rilascio di un’autorizzazione.

Allo stesso tempo, l’esecutivo rileva che molte persone collegano i “botti” a emozioni positive ed è quindi superfluo e sproporzionato limitare la vendita e l’uso di fuochi d’artificio.

L’iniziativa

L’iniziativa popolare “Per una limitazione dei fuochi d’artificio”, depositata lo scorso 5 novembre, ha raccolto 137’193 firme valide. Ai promotori danno fastidio i fuochi d’artificio particolarmente rumorosi, come i petardi che, col loro botto, disturbano il vicinato e spaventano gli animali.

A preoccupare i fautori del testo è anche l’inquinamento dell’aria. L’iniziativa è sostenuta da una serie di organizzazioni, molte delle quali si battono per la tutela di animali, sia selvatici che domestici.