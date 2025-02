CF: rendere più difficile accesso al servizio civile

Rendere più difficile l'accesso al servizio civile. È quando prevede una revisione legislativa licenziata oggi dal Consiglio federale che rammenta come, secondo la Costituzione, non esiste libertà di scelta tra servizio militare e servizio civile sostitutivo.

(Keystone-ATS) Nel concreto, la nuova legge sul servizio civile prevede sei misure: un minimo di 150 giorni di servizio civile da prestare in ogni caso; l’applicazione anche per i sottufficiali e gli ufficiali del fattore 1,5 per determinare i giorni di servizio civile ancora da prestare; escludere l’impiego dei medici, nel servizio civile, nel rispettivo settore specialistico; la non ammissione per i membri dell’esercito con zero giorni di servizio residui (si evita così che possano sottrarsi al tiro obbligatorio); l’introduzione di un obbligo d’impiego annuale a partire dall’ammissione; l’obbligo di prestare il cosiddetto “impiego di lunga durata” al più tardi nell’anno civile successivo all’ammissione se la domanda viene presentata durante la scuola reclute.

Queste sei misure corrispondono ai provvedimenti non contestati che figuravano nella modifica della legge federale sul servizio civile sostitutivo bocciata dal Parlamento nelle votazioni finali nella sessione estiva del 2020. I due punti maggiormente controversi non sono invece stati ripresi. Anche la soluzione della prova dell’atto senza valutazione del conflitto di coscienza, in vigore dal 2009, non viene messa in discussione.