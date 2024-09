CF: Sandra Felix prende le redini dell’Ufficio federale dello sport

(Keystone-ATS) Dal prossimo 1° novembre l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) avrà una nuova direttrice. Si tratta della grigionese Sandra Felix, che sostituirà l’attuale numero uno di lunga data Matthias Remund.

La 57enne era fin qui direttrice supplente dell’UFSPO e capo del settore Politica dello sport e affari giuridici. Remund, come già indicato lo scorse mese di marzo, lascerà la sua funzione – occupata per 19 anni – per diventare segretario generale della Federazione internazionale sport universitari (FISU).

Felix dal 2005 ha raccolto una serie di esperienze professionali nell’amministrazione pubblica, illustra il governo in una nota odierna. Ha lavorato dapprima nel Dipartimento delle finanze grigionese e in seguito, per sei anni, quale segretaria a quello dell’economia pubblica e socialità, sempre nel cantone retico.

Nel luglio del 2017 ha poi iniziato la sua attività in seno all’UFSPO, del quale ha scalato man mano le gerarchie. Dal 1° settembre 2018 dirige infatti il settore Politica dello sport e affari giuridici ed è vicedirettrice, mentre il 1° aprile 2021 è stata nominata direttrice supplente.

A presentare la fresca di nomina Felix ci ha pensato la consigliera federale Viola Amherd nel corso di una conferenza stampa a Berna. “Conosce perfettamente l’ufficio e il sistema sportivo svizzero”, è stata la benedizione della vallesana. “Soddisfa al meglio il profilo dei requisiti, grazie alla sua formazione, alle sue prestazioni e alla sua esperienza pluriennale”, ne ha tessuto ancora le lodi.

La diretta interessata, che di formazione è economista aziendale e prima di addentrarsi nel pubblico ha svolto funzioni di quadro e dirigenziali nell’industria edile e meccanica, si è detta dal canto suo “molto felice” del nuovo incarico. Lo sviluppo strategico della promozione sportiva, dalle basi fino ai grandi eventi, sarà al centro del suo lavoro.

“Lo sport e in generale l’attività fisica mi hanno sempre accompagnato durante la mia vita”, ha dichiarato la nativa di Haldenstein, “sia nel privato sia, in modo intenso, sul piano professionale”. Sostenere lo sport è centrale per la Confederazione, “è un investimento per il benessere della popolazione e del Paese”, ha aggiunto Felix.

Secondo Amherd, una commissione è stata incaricata della selezione. “Le persone che si sono annunciate per il posto sono 76, tredici donne e 63 uomini”, ha precisato la ministra dello sport, che non ha mancato di ringraziare Remund per il lavoro svolto durante questi quasi due decenni.