Chiusura del Passo del Brünig per lavori di sicurezza

(Keystone-ATS) La strada del Passo del Brünig, che collega il Canton Berna alla Svizzera centrale, sarà chiusa dal 15 aprile al 3 maggio in entrambe le direzioni sul versante bernese, in territorio di Brienzwiler, per lavori di sicurezza.

Il traffico stradale sarà deviato via Meiringen (BE), attraverso la strada cantonale.

Il tratto chiuso dell’autostrada A8, che comprende il passo del Brünig, è quello compreso tra Brienzwiler-West e lo svincolo di Meiringen, ha precisato oggi l’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Sono previsti diversi lavori per prevenire la caduta di massi e le frane, tra cui la manutenzione delle reti di sicurezza, la puntellatura e la pulizia della roccia, in particolare nel bosco adiacente. Verranno inoltre rimossi o dinamitati singoli massi.