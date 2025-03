CIO: nuovo presidente è Kirsty Coventry, prima donna

Keystone-SDA

È Kirsty Coventry la nuova presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO). Si tratta della prima donna e la prima africana a guidare il massimo organismo sportivo mondiale, che ha la sua sede a Losanna.

(Keystone-ATS) Coventry, 41 anni, ministra dello sport dello Zimbabwe, è stata due volte campionessa olimpica nei 200 dorso di nuoto, ad Atene (Grecia) nel 2004 e Pechino nel 2008, ottenendo anche quattro argenti e un bronzo ai Giochi.

Accreditata del supporto del presidente uscente Thomas Bach, ha sbaragliato a sorpresa i sei concorrenti già dal primo turno di voto dell’assemblea del CIO in corso a Costa Navarino, in Grecia, superando subito il quorum necessario di 49 preferenze.

“Sono particolarmente orgogliosa di essere la prima donna presidente del CIO, e la prima africana. Oggi è stato rotto un tetto di cristallo”, sono le prime parole di Coventry, stando a quanto indicato dall’emittente pubblica britannica BBC. “È un momento straordinario. Spero che questo voto sia di ispirazione per molte persone. Sono pienamente consapevole delle mie responsabilità come esempio nel ruolo”, ha detto ringraziando per la fiducia accordatale.