Cisgiordania: bus con palestinesi liberi accolti da ovazioni

Keystone-SDA

Due autobus con a bordo i palestinesi liberati oggi da Israele sono arrivati a Ramallah, in Cisgiordania, tra gli applausi. Lo hanno constatato i giornalisti sul posto.

2 minuti

(Keystone-ATS) Centinaia di palestinesi hanno accolto i due autobus con gli ex prigionieri, mentre i servizi carcerari israeliani hanno confermato di averne rilasciati 110 come parte dell’accordo con Hamas per la tregua a Gaza.

Il primo a scendere dall’autobus al complesso sportivo di Ramallah è stato l’ex comandante delle Brigate al-Aqsa Zakaria Zubeidi, 49 anni, che è sceso facendo il segno della vittoria ed è stato sollevato dalla folla festante. Tutto intorno venivano sventolate bandiere di al-Fatah e delle altre fazioni palestinesi.

Il convoglio aveva lasciato poco dopo le 16.00 la prigione israeliana di Ofer. La scarcerazione era stata ritardata fino a che Israele ha ottenuto attraverso i mediatori l’assicurazione che i prossimi rilasci di ostaggi avranno modalità sicure per i rapiti.

In precedenza una fonte della sicurezza israeliana citata dai media aveva riferito che sono stati ricevuti “ordini di livello politico” di ritardare il convoglio di detenuti palestinesi rilasciati dalla prigione di Ofer in seguito al trattamento “scioccante degli ostaggi a Khan Yunis”. Gli autobus con i detenuti sono inizialmente rimasti fermi sul posto, poi sono tornati indietro verso il penitenziario.

Durante i rilasci degli ostaggi a Khan Yunes vi è stata un’enorme calca, con scene definite dai commentatori come “drammatiche”. In particolare l’ostaggio israeliano Gadi Moses, 80 anni, è stato protetto dai miliziaCisgiordania: bus con palestinesi liberi accolti da ovazionini di Hamas dall’enorme pressione della folla.