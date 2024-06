CN: azione “pro-Gaza” sulle tribune del parlamento

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Fuoriprogramma stamane al Consiglio nazionale: il presidente Eric Nussbaumer (PS/BS) ha dovuto chiedere al servizio di sicurezza di allontanare un gruppo di spettatori che aveva esposto due manifesti che chiedevano lo stop al genocidio e un cessate il fuoco a Gaza.

Dopo aver invitato i manifestanti ad interrompere l’azione, ricordando loro che disturbare i lavori delle camere non è permesso, Nussbaumer un po’ spazientito ha richiesto – sommerso dai “buuu” e slogan pro Gaza – l’intervento degli agenti per far allontanare gli spettatori indisciplinati.