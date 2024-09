CN: quasi 17 milioni nel 2023 per le rendite di ex magistrati

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Nel 2023 sono stati spesi 16’949’129 franchi per le rendite degli ex consiglieri federali, degli ex cancellieri e degli ex giudici federali. Lo ha dichiarato oggi, all’Ora delle domande al Nazionale, il Cancelliere della Confederazione Viktor Rossi.

L’importo comprende anche le rendite versate alle vedove di ex magistrati.

Rispondendo a un quesito di Rémy Wyssmann (UDC/SO), Rossi è entrato nei dettagli: un totale di 4’245’715 franchi e 80 centesimi è stato versato a 17 ex membri del Consiglio federale e a tre vedove di ex membri dell’esecutivo.

Un’ex cancelliera della Confederazione, un ex cancelliere e due vedove hanno ricevuto 433’964 franchi e 10 centesimi, mentre a 57 ex giudici federali e 17 vedove sono stati versati 12’270’349 franchi e 80 centesimi, ha aggiunto Rossi.