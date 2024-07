Colombia, prorogata la tregua con l’Emc per altri tre mesi

(Keystone-ATS) Il governo colombiano ha prolungato per tre mesi il cessate il fuoco bilaterale con alcune fazioni di dissidenti dell’ex guerriglia delle Farc che appartengono al cosiddetto Estado Mayor Central (Emc).

La proroga, si legge in un decreto firmato dal ministero della Difesa, rimarrà in vigore fino al 15 ottobre e riguarda esclusivamente le tre fazioni che hanno aderito all’accordo (Jorge Suarez Briceño, Magdalena Medio Gentil Duarte e il fronte Raúl Reyes) mentre rimane ancora fuori dal patto di non aggressione il gruppo comandato da Ivan “Mordisco” che opera nei dipartimenti del Cauca e della Valle del Cauca.

Il cessate il fuoco, si legge nel decreto, ha tra i suoi obiettivi quello di “rispettare la vita ed evitare danni alla popolazione civile, sviluppare programmi di sminamento umanitario, evitare lo sfollamento delle comunità e creare condizioni di sicurezza per l’attuazione delle trasformazioni territoriali”. Parallelamente a questo annuncio il ministro della Difesa, Ivan Velasquez, ha annunciato la ripresa delle operazioni offensive contro almeno 24 strutture dell’Emc che non hanno aderito alla tregua.