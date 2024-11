Commissione Stati respinge il mantenimento della Patrouille Suisse

Keystone-SDA

La Patrouille Suisse va abolita. È il parere della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S).

(Keystone-ATS) La CPS-S – con 6 voti contro 6, una astensione e il voto decisivo della sua presidente – ha deciso di raccomandare al plenum di respingere una mozione in materia del “senatore” Werner Salzmann (UDC/BE).

La maggioranza della CPS-S ritiene che “i mezzi finanziari a disposizione dell’esercito debbano essere utilizzati in primo luogo per investimenti mirati a rafforzare la capacità di difesa”. Il mantenimento in servizio degli obsoleti F-5 Tiger, utilizzati esclusivamente per i voli acrobatici della Patrouille Suisse, “contribuirebbe in misura estremamente ridotta al raggiungimento di tale obiettivo”.