Oggi in Svizzera

Le elezioni del Tribunale federale avrebbero dovuto svolgersi a settembre. La Commissione giudiziaria delle due Camere ha invece deciso che le e i giudici federali saranno rieletti solo a dicembre. La causa è una relazione sentimentale tra una e un giudice.

Ma andiamo con ordine: alla fine di aprile di quest’anno, il settimanale Weltwoche ha reso pubblica la relazione tra Yves Donzallaz e Beatrice van de Graaf. La notizia ha scatenato accese discussioni, soprattutto al Tribunale federale: le “convivenze stabili” tra giudici federali sono vietate per legge, in quanto potrebbero comprometterne l’indipendenza. I due negano che la loro relazione, ormai conclusa, abbia mai raggiunto il livello di una convivenza stabile. Un rapporto di esperti, trasmesso a luglio agli organi competenti del Parlamento, avrebbe dovuto chiarire la durata e la natura del legame.

Ieri, la Commissione giudiziaria ha convocato sia Donzallaz che van de Graaf per un’audizione. Dopo ulteriori colloqui e una prima discussione interna, la commissione ha deciso di rinviare l’elezione dell’intero Tribunale federale alla sessione invernale.

In un comunicato si legge che la commissione intende effettuare ulteriori accertamenti e si riserva la possibilità di attendere eventuali decisioni del Tribunale federale in merito a istanze di revisione. Da quando la precedente relazione è stata resa nota, le parti in causa hanno infatti presentato 12 istanze per un riesame dei loro casi.