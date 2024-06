Conferenza su Ucraina: Kiev non esclude futura partecipazione russa

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Una volta che sarà approntato un “piano” per la pace in Ucraina con il contributo della comunità internazionale, Kiev cercherà di presentarlo alla Russia in un “secondo summit, a livello di leader”.

Lo dice Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine della conferenza sulla pace in Ucraina al Bürgenstock (NW).

Non ci sarà “nessun compromesso sull’indipendenza, sulla sovranità e sull’integrità territoriale”, afferma Yermak. “Siamo molto chiari sulla nostra filosofia della procedura per la pace. Oggi e domani discuteremo i principi del futuro piano congiunto, che vorremmo si basasse” sulla formula di pace avanzata dal presidente Zelensky, “ma siamo molto aperti a tutte le opinioni di tutti i paesi responsabili. Poi, quando il piano sarà pronto, cercheremo di presentarlo ai rappresentanti della Russia. Pensiamo che possa accadere in un secondo summit a livello di leader”, precisa Yermak.