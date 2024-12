Corea del Sud: parlamento respinge l’impeachment di Yoon

Keystone-SDA

Il parlamento sudcoreano ha bocciato la mozione di impeachment del presidente Yoon Suk-yeol presentata dalle opposizioni dopo il caos della legge marziale dichiarata martedì sera e ritirata poche ore dopo per la bocciatura parlamentare.

(Keystone-ATS) Lo riporta l’agenzia stampa Yonhap, precisando che non è stato raggiunto il quorum dei 200 voti.

La mozione, proposta dall’opposizione per mettere sotto accusa Yoon Suk-yeol dopo il suo maldestro tentativo di legge marziale, è fallita perché non ha raggiunto il quorum richiesto a causa del boicottaggio di quasi tutti i 108 deputati del People Power Party, il partito al governo e dello stesso presidente. Mentre erano 192 di voti in capo alle opposizioni.

“Con un totale di 195 voti, il numero di deputati che ha votato non ha raggiunto la maggioranza richiesta dei due terzi del totale. Pertanto, dichiaro che il voto su questa questione non è valido”, ha annunciato il presidente dell’Assemblea nazionale, Woo Won-shik, alla ripresa dei lavori dopo una pausa per chiarire alcuni aspetti procedurali. In particolare, l’ipotesi al vaglio era quella sulla mozione di impeachment che per legge deve essere messa ai voti tra le 24 e le 72 ore dalla sua presentazione a una sessione plenaria parlamentare: la scadenza dell’attuale era fissata alle 12.48 di domenica (4.48 in Svizzera), quindi la discussione – secondo i media locali – era se fosse possibile tenere ancora aperti i termini per votare.

La bocciatura dell’impeachment è destinata a intensificare le proteste pubbliche per sollecitare l’estromissione di Yoon, facendo aumentare il caos politico in Corea del Sud, con i sondaggi che indicano che oltre il 70% dei sudcoreani è a favore dell’impeachment del presidente.