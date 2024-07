Corte dei Conti bacchetta ancora l’Eliseo per le spese

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Corte dei Conti continua a bacchettare l’Eliseo, invitando la presidenza della Repubblica a “proseguire gli sforzi per contenere le spese, soprattutto alle voci “viaggi” e “ricevimenti”, che nel 2023 sono state “in forte aumento”.

Negli anni precedenti, le due voci avevano risentito del Covid e della campagna presidenziale ed erano stati quindi in calo. Le spese presidenziali in questi due campi hanno raggiunto i 21 milioni di euro l’anno scorso contro 13,3 milioni nel 2022 e 9,87 milioni nel 2021 e spiegano da sole l’aumento del budget del capo dello stato, oltre al livello elevato di inflazione, si legge nel rapporto della Corte dei Conti. Le spese della presidenza hanno raggiunto in totale i 125,5 milioni di euro nel 2023, sforando la dotazione e le entrate delle vendite di prodotti con “marchio” Eliseo, di 8,3 milioni di euro.