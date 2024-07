CPE: Starmer chiude vertice, sostegno a Kiev a lungo termine

(Keystone-ATS) Il vertice della Comunità Politica Europea (Cpe) ha confermato l’intenzione condivisa di “restare al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

Il sostegno sarà “sia sul fronte degli aiuti militari nella guerra con la Russia, sia per fermare le navi che cercano di aggirare le sanzioni contro Mosca, sia nel sostegno a livello “economico ed energetico”. Lo ha ribadito il premier Keir Starmer, nella conferenza stampa di chiusura del vertice, evidenziando l’importanza della presenza oggi a Blenheim Palace del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky e delle sue parole, e insistendo sul fatto che “l’Ucraina sta combattendo per la democrazia e la libertà” e per “difendere” l’intera Europa.

Il neopremier laburista si è poi detto convinto, a domanda, che gli Usa continueranno a sostenere Kiev quale che sia il risultato delle elezioni presidenziali di fine anno. E ha ripetuto che il suo governo e il Regno Unito sono impegnati a continuare a collaborare da alleati con Washington nel solco della “relazione speciale” americano-britannica con “qualunque presidente”: dunque, anche se verrà eletto Donald Trump.