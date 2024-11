Davos (GR): no estensione museo Kirchner per grande collezione

Keystone-SDA

Bocciato a Davos (GR) un contributo comunale di 4 milioni di franchi destinato ad ampliare il Museo Kirchner e consentirgli di ospitare una prestigiosa collezione.

(Keystone-ATS) I votanti hanno respinto con il 55,6% di no il sostegno a un progetto che prevedeva non solo spazi espositivi supplementari.

L’ampliamento del museo, del costo complessivo di 11,5 milioni di franchi, garantiti per il resto dalla fondazione Ernst Ludwig Kirchner, dal World Economic Forum e da sponsor privati, mirava ad accogliere in modo permanente un prestito di oltre 100 opere della collezione privata Ulmberg, dell’imprenditore Uwe Holy. Erano inoltre previsti due depositi, uno spazio per eventi e un caffè.

La collezione include artisti strettamente legati a Kirchner e al movimento espressionista, come Max Beckmann, Emil Nolde e Lyonel Feininger. Comprende però anche importanti opere contemporanee.

Il no popolare significa che il progetto non potrà essere realizzato, scrive il museo in una nota odierna, aggiungendo che la collezione di alto livello non potrà essere ospitata a Davos. Si tratta di una “amara battuta d’arresto per lo sviluppo culturale della regione”, aggiunge il Museo Kirchner.