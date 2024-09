Detenuto giustiziato in Missouri, condanna era stata contestata

(Keystone-ATS) Marcellus Williams, la cui condanna per omicidio era stata messa in dubbio dal pubblico ministero, è morto per iniezione letale ieri sera in Missouri dopo che la Corte Suprema americana ne aveva negato la sospensione. Lo riporta la Cnn.

Gli avvocati del 55enne avevano presentato una serie di ricorsi basati su quelle che avevano definito nuove prove, tra le quali pregiudizi nella selezione della giuria e contaminazione dell’arma del delitto prima del processo.

Williams era stato condannato nel 2001 per l’omicidio di Felicia Gayle, una giornalista trovata pugnalata a morte nella sua casa nel 1998. Il procuratore della contea di St. Louis aveva chiesto l’annullamento della condanna dopo una nuova testimonianza e un recente test del Dna che aveva dimostrato una contaminazione delle prove.