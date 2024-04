Diverse persone accoltellate in stazione metro di Londra

2 minuti

(Keystone-ATS) Cinque persone sono rimaste ferite stamattina nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est di Londra, in un attacco compiuto da un 36enne armato di katana. L’uomo è poi stato arrestato.

Lo ha dichiarato sul suo profilo X il London Ambulance Service, che non fornisce dettagli sulle loro condizioni. Tre sono cittadini che si trovavano di passaggio nei pressi della stazione della Tube nel quartiere periferico della capitale inglese, mentre gli altri due sono agenti.

Stando alla polizia, non si è trattato di un atto di terrorismo. “Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati”, ha dichiarato il vice comandante Ade Adelekan.

Possibile raptus

Anche se Scotland Yard ha chiesto espressamente di non fare speculazioni, una volta escluso il movente terroristico resta la possibilità di un raptus che ha spinto l’uomo armato di spada a colpire in modo indiscriminato quanti incontrava davanti alla stazione della Tube.

“Siamo stati chiamati poco prima delle 7 per la notizia di un veicolo che si era schiantato contro una casa nella zona di Thurlow Gardens. Ci sono state segnalazioni di persone accoltellate”, si legge in una nota diffusa dalla Met Police, secondo cui si attendono “aggiornamenti sulle condizioni dei feriti”.

A due giorni da elezioni

Il fatto è stato commentato dal ministro degli Interni James Cleverly, che ha espresso solidarietà alle persone colpite e ringraziato i soccorritori. Parole simili sono state pronunciate dal leader dell’opposizione laburista Keir Starmer.

L’episodio di violenza avviene a due giorni dalle elezioni amministrative del 2 maggio in Inghilterra e Galles, che includono il voto per il sindaco di Londra, dove il laburista Sadiq Khan appare certo di essere confermato per un nuovo mandato ma è preso di mira dalla rivale Tory, Susan Hall, su temi come la percezione di insicurezza nella metropoli.