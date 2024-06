Donald Trump su TikTok supera la campagna di Biden per follower

(Keystone-ATS) Donald Trump è sbarcato su TikTok da poche ore ma ha già superato l’account della campagna di Joe Biden.

L’ex presidente ha esordito sulla piattaforma sabato sera al match dell’Ultimate Fighting Championship e ha già guadagnato 2,1 milioni di follower, ben di più di quelli della campagna del presidente che ha aperto il suo account in febbraio.

Per Trump lo sbarco di TikTok è un tentativo di conquistare i giovani su un mezzo che lo vede più popolare di Biden. Secondo quanto riportato dai media americani, infatti, sulla piattaforma ci sono due volte post pro-Trump rispetto a quelli pro-Biden.

Eppure Trump non è sempre stato un amante di TikTok. Quando era presidente, infatti, voleva vietare la piattaforma. Di recente, però, ha cambiato idea. Pur continuando a ritenere ByteDance, la società cinese a cui fa capo la piattaforma, una minaccia per la sicurezza nazionale, Trump ritiene che un divieto di TikTok scatenerebbe l’ira dei giovani e rafforzerebbe Meta, la società a cui fa capo Facebook, da dove l’ex presidente è stato espulso per due anni dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio.