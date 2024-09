Elettricità: i prezzi caleranno in media del 10% nel 2025

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Nel 2025 in Svizzera i prezzi dell’elettricità caleranno in media del 10%. Lo ha comunicato oggi la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom).

Stando ai calcoli dell’autorità di vigilanza del settore, l’anno prossimo un’economia domestica standard pagherà 29 centesimi per chilowattora (kWh), ovvero 3,14 centesimi in meno rispetto al 2024.

Il conteggio dei valori mediani resi noti dalla ElCom è stato effettuato sulla base delle nuove tariffe elettriche che i circa 600 gestori di rete del Paese hanno dovuto comunicare ai propri clienti e sottoporre – entro il 31 agosto di quest’anno – all’attenzione dello stesso organo statale. Sull’arco di un anno, spiega ElCom, un’economia domestica standard che consuma in media 4’500 kWh si vedrà recapitare una bolletta da 1’305 franchi. Il che si traduce in 141 franchi in meno, se paragonato ai costi del 2024.

Le tariffe elettriche – viene precisato – si compongono della tariffa per l’energia, del corrispettivo per l’utilizzazione della rete, dei tributi e delle tasse agli enti pubblici nonché del supplemento rete. Quest’ultimo diminuirà per le famiglie del 4%, passando da 12,71 centesimi per kWh a 12,18.

Nella tariffa di utilizzo della rete sono inclusi i costi per la cosiddetta riserva invernale, pari a 0,23 centesimi per kWh. Per le economie domestiche le tariffe dell’energia diminuiranno da 15,63 a 13,70 centesimi per kWh (che equivale ad una diminuzione del 12%).

I tributi e le prestazioni agli enti pubblici, come pure il supplemento rete, restano invece invariati. I costi di rete e i prezzi dell’energia diminuiranno anche per le piccole e medie imprese (PMI).