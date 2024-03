Emergenza incendi in Messico, colpiti 125 ettari a Veracruz

(Keystone-ATS) Sei incendi hanno colpito le foreste del Veracruz, nel Messico centrale. Secondo le stime preliminari del governo locale, la zona colpita supera i 125 ettari di terreno.

La causa del disastro naturale potrebbe essere l’abbruciamento non autorizzato di residui agricoli.

Su tale ipotesi, il governatore dello Stato, Cuitlahuac Garcia Jimenez, ha chiesto agli abitanti della regione di evitare questo tipo di iniziative. Per domare le fiamme, il governo messicano ha inviato l’esercito e oltre 500 pompieri. Al momento, non sono state riportate vittime, ma le associazioni animaliste hanno espresso preoccupazione per l’impatto che gli incendi potranno avere sulla fauna del posto.