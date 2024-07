Emmi punta sui dessert, rileva società francese di alta gamma

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Emmi si espande in Francia: il colosso lattiero-caseario lucernese rileva Mademoiselle Desserts, impresa francese specializzata in pasticceria di alta gamma.

L’operazione ha un valore di circa 900 milioni di euro e dopo l’acquisizione il segmento dei dessert premium rappresenterà circa il 17% del fatturato totale del gruppo, ha indicato oggi l’azienda elvetica.

Mademoiselle Desserts è leader nel mercato europeo dei dessert, con dodici stabilimenti di produzione in Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Belgio. Con circa 2000 dipendenti, il gruppo francese l’anno scorso ha generato un fatturato di 420 milioni di euro (408 milioni di franchi al cambio odierno).

L’impatto finanziario sull’esercizio in corso non può ancora essere valutato, spiegano i vertici di Emmi. L’impresa conferma però i suoi obiettivi per il 2024 e per il medio termine, mantenendo nel contempo anche la sua attuale strategia in materia di dividendi.

La borsa ha reagito bene alle novità odierne: il titolo Emmi nella prima ora di contrattazioni è arrivato a guadagnare il 2%. Dall’inizio dell’anno l’azione ha perso il 2%, mentre sull’arco di 52 settimane la performance è del +3%.

Fondata nel 1907 attraverso l’unione di 62 cooperative della regione lucernese, Emmi negli ultimi 20 anni si è internazionalizzata e oggi circa il 70% degli oltre 9000 dipendenti lavorano all’estero. Il gruppo ha 57 unità produttive in undici paesi: in Svizzera è presente nei Grigioni (a Landquart e a Bever), ma non in Ticino. Dal dicembre 2004 l’impresa è quotata alla borsa di Zurigo. Nel 2023 ha contabilizzato ricavi per 4,2 miliardi di franchi.