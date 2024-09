Esplodono walkie talkie a Beirut, nove morti e 300 feriti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) È salito a 9 il numero dei morti e a più di 300 quello dei feriti durante le esplosioni simultanee dei walkie talkie oggi a Beirut e in diverse località del sud del Libano. Lo riferisce il ministero della salute libanese

Sui social circolano video di persone a terra, ferite o morte, a Beirut e nella Bekaa. Le immagini delle esplosioni di oggi mostrano diversi dispositivi radio Vhf di marca Icom (società giapponese), modello IC-V82, danneggiati o semi distrutti.

Secondo l’agenzia di stampa AFP e l’agenzia di stampa ufficiale, alcune delle detonazioni sono avvenute nella periferia sud di Beirut dove si stavano svolgendo i funerali di membri di Hezbollah uccisi ieri negli attacchi con i cercapersone in Libano.

Nella capitale come pure nella città di Sidone e in altre località meridionali, si sono inoltre registrate esplosioni di sistemi collegati ai pannelli solari e di macchine per le impronte digitali, stando a quanto riferiscono media locali a Beirut.