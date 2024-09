Federico Bragagnini nuovo caporedattore di Keystone-ATS

(Keystone-ATS) Il 54enne Federico Bragagnini sarà il nuovo caporedattore di Keystone-ATS. Dal prossimo primo novembre diventerà membro della direzione dell’agenzia e dirigerà la redazione trilingue e multimediale.

Bragagnini è attualmente caporedattore della redazione francofona di Keystone-ATS. Da quasi 20 anni, con qualche interruzione, fa parte dell’agenzia stampa in diversi ruoli. Ha inoltre maturato esperienze quale responsabile dei servizi in lingua inglese e in seguito della redazione trilingue della piattaforma swissinfo.ch della SSR.

“Mi felicito dell’impegnativo compito che mi attende. Il settore evolve rapidamente e dobbiamo adeguarci ai cambiamenti, in modo da poter garantire anche in futuro ai nostri clienti un’offerta di alta qualità”, ha detto Bragagnini citato in un comunicato dell’azienda.

La ricca esperienza nella direzione di redazioni plurilingue e la familiarità con le attività d’agenzia sono stati punti fondamentali per la nomina. Bragagnini è cresciuto nel canton Giura e attualmente vive a Berna. Ha ottenuto un Master presso l’Università di Neuchâtel, è membro del Consiglio di fondazione del Consiglio svizzero della stampa e della scuola di giornalismo di Lucerna MAZ, oltre che docente alle scuole di giornalismo francofone CFJM e AJM, e presidente della Conferenza dei caporedattori in Svizzera.

“Federico Bragagnini si distingue per una profonda vicinanza ai clienti e per il suo spirito d’impresa. Sono convinto che nel nuovo ruolo riuscirà ad approfondire ulteriormente lo scambio con i nostri clienti”, ha dichiarato il CEO Hanspeter Kellermüller.

“Federico Bragagnini è a suo agio in tre lingue nazionali. Sono contento che per questo importante posto di direzione abbiamo trovato una notevole personalità proveniente dai nostri ranghi”, ha sottolineato dal canto suo Ueli Eckstein, presidente del consiglio d’amministrazione della KEYSTONE-SDA-ATS AG.

Con la nomina di Bragagnini la direzione dell’agenzia è al completo. I suoi membri sono Hanspeter Kellermüller (CEO), Jann Jenatsch (CRO), Isabelle Schafer (Finanze e Controlling), Federico Bragagnini (Caporedattore) e Tom Schneider, che entrerà in carica quale CTO a inizio ottobre.