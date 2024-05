Feintool delocalizza parte produzione, interessati 70 impieghi

(Keystone-ATS) Delocalizzazione presso Feintool: il gruppo bernese specializzato nelle forniture per l’industria automobilistica sposta parte della sua attuale produzione di Lyss (BE) nella Repubblica Ceca.

L’operazione, che avverrà entro la fine del 2025, avrà ripercussioni per 70 dei 200 attuali impieghi nello stabilimento bernese.

“La produzione su larga scala a Lyss, esposta a fattori esogeni come il franco svizzero forte e gli elevati costi del lavoro e dell’energia, non può più essere gestita in modo competitivo”, affermano i dirigenti in un comunicato odierno. “La riorganizzazione è stata attentamente valutata e preparata nell’interesse di tutte le parti coinvolte”, aggiunge il Ceo Torsten Greiner, citato nella nota.

Fondata nel 1959, Feintool fabbrica componenti di precisione di alta qualità in grandi serie, a partire dall’acciaio. I clienti, oltre che nel settore automobilistico, sono attivi in altri comparti industriali e nel ramo energetico. L’impresa dispone di 17 stabilimenti in Europa, Stati Uniti, Cina, Giappone e – dal 2025 – India. L’organico è di circa 3200 dipendenti e nel 2023 il fatturato ammontava a 848 milioni di franchi. Feintool è quotata in borsa (performance da inizio gennaio: -5%) ed è controllata in maggioranza dal gruppo Artemis.