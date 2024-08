FFS: grosso problema informatico risolto

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un grosso problema informatico che ha messo in crisi le Ferrovie federali svizzere (FFS) da questa mattina alle 10.00 è stato in gran parte risolto. I sistemi funzionano nuovamente, hanno comunicato le FFS a mezzogiorno.

Tuttavia, potrebbero esserci ancora delle limitazioni, viene aggiunto.

Le informazioni per i clienti nelle stazioni sono di nuovo per la maggior parte disponibili e il traffico ferroviario si sta stabilizzando, viene indicato nell’aggiornamento. Ci sono ancora alcuni ritardi conseguenti, affermano le FFS aggiungendo che la situazione dovrebbe normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio.

All’origine del guasto informatico vi sarebbero lavori al software di telecomunicazione. A causa del problema, le informazioni ai clienti delle FFS sono state fortemente limitate. Anche il traffico ferroviario è stato parzialmente compromesso: in Ticino, si sono registrati pesanti ritardi. I treni tra Berna e Olten (SO) sono stati deviati dalla nuova linea a quella principale, è stato indicato.

I sistemi rilevanti per la sicurezza non sono stati interessati dal problema, viene precisato, aggiungendo che la sicurezza è stata garantita in ogni momento.

Questa mattina dalle 10.00 circa non era possibile cercare i collegamenti né sull’applicazione FFS né sul sito web. Anche l’orario online era fuori servizio.

Anche la piattaforma informativa che presenta la situazione del servizio e i disservizi non era disponibile. In alcune stazioni, tutti gli annunci erano fuori servizio come pure i pannelli di visualizzazione. Poco prima delle 11.00 le FFS hanno indicato su X che gli specialisti dell’azienda stavano lavorando a pieno ritmo per risolvere il problema.