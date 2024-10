FFS: musica classica contro chi rimane fermo davanti alla stazione

(Keystone-ATS) Musica classica per evitare ingorghi pedonali all’ingresso della stazione e allontanare la gente che si raduna davanti agli accessi: è il metodo scelto dalla FFS a Berna per fluidificare il flusso di viaggiatori, riferisce oggi il Blick.

L’approccio sta funzionando, ha indicato una portavoce al quotidiano: l’idea, lanciata come progetto pilota, viene infatti ora portata avanti. “Nell’area di ingresso è necessario che il movimento delle persone sia il più fluido possibile”, spiega l’addetta stampa “La musica è di supporto”.

Il test pilota ha mostrato che la musica d’ambiente è efficace nella prima metà della giornata e quella classica nella seconda metà. Le FFS hanno ora incaricato un’agenzia esterna di compilare un’apposita playlist. Non è ancora chiaro se lo stesso sistema verrà utilizzato anche in altre stazioni: sarà valutato “a seconda della situazione”, indica la responsabile della comunicazione.

Già oggi – ricorda il quotidiano – i pendolari sono esposti alla musica di sottofondo pure altrove: per esempio la stazione centrale di Zurigo ricorre da anni alla musica, ma non nell’area di ingresso. Nelle stazioni della metropolitana di Monaco di Baviera il sistema viene utilizzato per migliorare la sensazione di sicurezza: un sondaggio ha rilevato che un luogo in cui si ascolta musica dà al 20% degli interpellati maschi e a quasi il 30% delle donne l’impressione di essere più protetti dalle aggressioni.