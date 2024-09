FFS rinnovano 200 pensiline anzitempo per difetti di costruzione

(Keystone-ATS) Le FFS devono rinnovare anzitempo, con costi pari a 70 milioni di franchi su un decennio, le pensiline di 200 piccole stazioni in tutta la Svizzera. Ciò è dovuto a difetti di costruzione risalenti a 20 anni fa.

Le tettoie in questione erano piatte o presentavano una pendenza troppo ridotta, hanno indicato a Keystone-ATS le FFS confermando un’informazione pubblicata dal mensile Schweizer Eisenbahn-Revue, una rivista specializzata nel settore ferroviario edita a Lucerna, e da diversi portali. È l’acqua stagnante ad aver causato i danni per cui ora le ferrovie devono correre ai ripari.

Le pensiline saranno sostituite da tettoie con una pendenza sufficiente. Le strutture in acciaio saranno mantenute. Le FFS stanno cercando di coordinare i lavori di ristrutturazione con quelli in relazione all’attuazione della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili. I costi, pari a 70 milioni di franchi, sono ripartiti sul periodo 2020-2029.

A causa delle carenze strutturali emerse, le FFS hanno adattato le linee guida per la realizzazione delle pensiline per fare in modo che in futuro la loro durata di vita corrisponda a quella preventivata.