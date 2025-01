Figli di David Lynch invitano alla meditazione in tutto il mondo

Keystone-SDA

I figli del regista americano David Lynch, morto giovedì per una grave forma di enfisema, hanno invitato a una meditazione di gruppo a livello mondiale per domani. Quel giorno il celebre sceneggiatore avrebbe compiuto 79 anni.

(Keystone-ATS) L’appello è stato condiviso dalla neonata Fondazione svizzera David Lynch, con sede a Ginevra. Essa si propone di continuare il lavoro umanitario della David Lynch Foundation, fondata a New York nel 2005, lavorando per rendere i benefici della meditazione trascendentale accessibili a tutte le persone interessate in questo Paese.

“Uniamoci ovunque ci troviamo per onorare la sua eredità diffondendo la pace e l’amore nel mondo”, hanno scritto i quattro figli Jennifer, Austin, Riley e Lula Lynch nel loro appello sulla pagina Facebook del padre. Dovranno meditare per 10 minuti alle 21.00 ora svizzera.

Lynch meditava più volte al giorno

Lynch praticava la meditazione trascendentale due volte al giorno dal 1973, scrive la fondazione. La meditazione gli aveva dato accesso a “energie illimitate, creatività e felicità interiore”, ha scritto il regista sul sito web della fondazione.

Il regista statunitense è diventato famoso per la serie tv dalle narrazioni enigmatiche e dalle atmosfere inquietanti “Twin Peaks” e per il thriller psicologico “Velluto blu”. La famiglia ha annunciato la sua morte il 16 gennaio.