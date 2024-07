FR: fermati tre ladri, hanno rubato gioielli e orologi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La polizia cantonale friburghese ha fermato tre georgiani sospettati di aver rubato nel mese di febbraio gioielli e orologi del valore di oltre 90’000 franchi nei cantoni di Friburgo, Berna e Soletta.

I tre, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, alloggiavano nell’appartamento di un connazionale residente nel canton Friburgo. Gli investigatori hanno trovato parte della refurtiva proprio in questo appartamento, precisa una nota odierna delle forze dell’ordine friburghesi.

Durante l’interrogatorio, i tre sospetti hanno ammesso le accuse. Hanno anche spiegato dove avevano nascosto altra merce rubata. Seppelliti in un’area boschiva tra Morlon (FR) e Broc (FR), gli investigatori hanno poi trovato altri orologi e gioielli.

I sospetti avevano fatto irruzione in ville di Marly (FR), Neyruz (FR), Estavayer-le-Lac (FR), Muntelier (FR), nonché di Liebefeld (BE) e Bellach (SO). La polizia è riuscita a restituire gli oggetti rubati alle vittime. I tre cittadini georgiani sono stati posti in detenzione preventiva.