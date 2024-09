FR: fuoriuscita di idrocarburi nei porti di Portalban e Morat

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Due episodi di inquinamento sono stati segnalati ieri nei porti di Portalban e Morat, nel canton Friburgo. È stata rilevata la presenza di idrocarburi e gasolio, che hanno messo in pericolo l’ecosistema locale.

La polizia cantonale friburghese è stata allertata per l’inquinamento nel porto di Portalban intorno alle 18.00, si legge in una nota odierna. I soccorritori hanno scoperto che una quantità indeterminata di idrocarburi si era riversata vicino a una zona di uscita delle barche. I pompieri sono riusciti rapidamente a ripulire l’area interessata.

Poco più di due ore dopo, un secondo episodio di inquinamento è stato scoperto nel porto di Morat. Sul posto sono stati constatati un forte odore di diesel e un sottile strato della sostanza che galleggiava sull’acqua vicino alla rampa di lancio delle barche. Oltre alla polizia cantonale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Stando ai primi accertamenti, l’inquinamento sembra provenire da imbarcazioni. Sebbene l’ecosistema sia stato colpito in entrambe le aree, finora non sono state segnalate morie di pesci. Gli specialisti lacuali della polizia cantonale hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte degli incidenti e identificare i responsabili.