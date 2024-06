Francia: Bardella, io premier solo con maggioranza assoluta

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il candidato premier per il partito di estrema destra del Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, ha chiarito che “accetterà” di essere nominato primo ministro “soltanto se arriveremo in testa e se i francesi ci accorderanno la maggioranza assoluta”.

Bardella è tornato sulla questione dell’esigenza di una maggioranza assoluta per governare in un’intervista a “Le Journal du Dimanche”, escludendo però in quest’occasione in modo esplicito la possibilità di costituire un governo di maggioranza relativa.

“Senza maggioranza assoluta – ha affermato – credo che nessun francese pensi che si possa ragionevolmente cambiare la situazione in maniera permanente. Senza maggioranza assoluta, sarei alla mercé di qualsiasi mozione di censura e dovrei lasciare dopo qualche giorno. Accetterò di essere nominato soltanto se avrò potere di agire e la legittimità democratica e istituzionale per farlo”.

Nell’intervista Bardella ha ribadito che, se sarà incaricato premier, formerà “un governo di unione nazionale”.

Attal esclude dimissioni Macron

Dopo le ripetute allusioni della leader del RN Marine Le Pen a possibili dimissioni di Emmanuel Macron da capo dello Stato, il premier Gabriel Attal ha ribadito dal canto suo, in un’intervista a “Le Parisien”, che “qualunque sia il risultato delle elezioni, il presidente sarà sempre presidente. La sola questione in ballo è quella di sapere chi sarà primo ministro, quale maggioranza governerà”.

Attal ha aggiunto che “Marine Le Pen – che venerdì aveva “consigliato” a Macron di dimettersi in caso di sconfitta elettorale – vorrebbe trasformare le elezioni legislative in presidenziali. È una specialista della deviazione di elezioni”.