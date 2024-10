Francia: conferenza sul Libano raccoglie 800 mio aiuti umanitari

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La conferenza internazionale per il sostegno al Libano che si è tenuta oggi a Parigi ha permesso di raccogliere oltre 800 milioni di dollari (oltre 690 milioni di franchi) in aiuti umanitari e 200 milioni in aiuti all’esercito.

È quanto annunciato dal ministro degli esteri francese, Jean-Noël Barrot, in conferenza stampa. ”Abbiamo risposto all’appello lanciato dalle Nazioni Unite annunciando contributi sostanziali, 800 milioni di dollari a cui si aggiungono importanti contributi in natura”, ha sottolineato il capo del Quai d’Orsay, secondo cui la comunità internazionale si è mostrata “all’altezza della sfida”.