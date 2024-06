Francia: Le Pen a 34%, Macron al 20,3% e Gauche al 28,1%, exit poll

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Secondo i primi dati exit poll relativi alle elezioni legislative in Francia, il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen è in testa con il 34% dei voti, la formazione del presidente Emmanuel Macron è data al 20,3% e la Gauche al 28,1%.

Boato e grida di giubilo si sono alzate dal quartier generale del RN a Hénin-Beaumont, nel nord della Francia, all’annuncio delle prime proiezioni del voto in Francia. I militanti hanno intonato la marsigliese sventolando decine di bandiere tricolori, in attesa dell’arrivo di Marine Le Pen.

“Abbiamo cominciato a cancellare il blocco macroniano”, ha detto la leader dell’estrema destra francese al suo arrivo. “Stasera è la prima tappa di una marcia verso l’alternanza politica per condurre le riforme di cui ha bisogno il Paese”.

Il rampollo della destra Jordan Bardella, pur rimanendo in attesa del secondo turno, pregusta già il ruolo di primo ministro: “A tre settimane dalle elezioni europee” dagli elettori francesi è arrivato “un verdetto chiaro” perché “portando in testa i candidati del Rassemblement National e dei suoi alleati hanno dato vita a una speranza senza precedenti in tutto il Paese”, ha detto il 28enne, delfino di Marine Le Pen, in dichiarazioni rilanciate da Tf1.

Macron: serve unione democratica

In una dichiarazione trasmessa dall’Eliseo, Macron ha affermato che “Dinanzi al Rassemblement National, è arrivato il momento di un’ampia unione chiaramente democratica e repubblicana per il secondo turno”.

Il presidente ha anche sottolineato che “l’elevata partecipazione al primo turno di queste elezioni politiche dimostra l’importanza di questo voto per tutti i nostri connazionali e la volontà di chiarire la situazione politica” nel Paese. “La loro scelta democratica ci impegna”, sottolinea Macron, il cui partito si è piazzato terzo, dietro al RN e la coalizione di sinistra Nouveau Front Populaire.

Mélenchon: ci ritiriamo dove siamo terzi

Il leader della sinistra de La France Insoumise, principale partito del Nuovo Fronte Popolare, Jean-Luc Mélenchon, ha assicurato dal canto suo che tutti i candidati del Fronte si ritireranno in caso di “triangolari” al ballottaggio di domenica prossima, se saranno al terzo posto.

“La nostra consegna è chiara – ha detto Mélenchon – neppure un voto, neppure un seggio in più per il Rassemblement National”.