Francia: ok del Senato a 7 ore di lavoro gratis per solidarietà

Keystone-SDA

I lavoratori francesi dovranno lavorare gratis 7 ore in più ogni anno per riempire la casse della Sécurité Sociale, l'assistenza pubblica?

(Keystone-ATS) Il Senato ha detto sì alla proposta shock che vede sul piede di guerra la sinistra e i sindacati, contrari al “contributo di solidarietà” che dovrebbe portare 2,5 miliardi di euro all’anno alle casse pubbliche. Ora la parola spetta all’Assemblée Nationale.

L’emendamento al voto sul bilancio della Sécurité Sociale per il 2025 è stato approvato con 216 voti contro 119, con il governo favorevole alla proposta e disponibile ad “elaborarla” con i partner sociali. La misura sarà discussa la settimana prossima da una commissione mista paritaria di deputati e senatori, incaricata di trovare un compromesso.

Lavorare 7 ore di più ogni anno è la pista che i senatori hanno deciso di seguire per colmare parte dell’enorme deficit dell’assistenza pubblica, circa 60 miliardi. In particolare, la giornata sarebbe dedicata a a “finanziare l’assistenza agli anziani, in particolare quella a domicilio, e la trasformazione delle case di riposo”.

La sinistra ha definito la proposta “un attacco al mondo operaio”, come ha detto la senatrice comunista Cathy Apourceau-Poly, che ha controproposto ironicamente “una giornata di solidarietà dei dividendi” per consentire anche gli azionisti di dare il loro contributo.

Per i francesi, se la proposta delle 7 ore non remunerate fosse approvata, si tratterebbe della seconda giornata di solidarietà all’anno, per un totale di 14 ore. La prima giornata dedicata alla solidarietà fu infatti istituita nel 2004 e individuata nel lunedì di Pentecoste, fino a quel momento festivo per tutti. Fu deciso il meccanismo volontario di adesione dopo la crisi dell’estate del 2003, quando migliaia di anziani morirono per un’ondata di afa estiva, spesso per mancanza di assistenza.