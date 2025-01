Francia: respinta la mozione di sfiducia al governo Bayrou

Keystone-SDA

La mozione di sfiducia del governo di François Bayrou presentata dalla sinistra de La France Insoumise, dagli ecologisti e da parte dei comunisti è stata respinta all'Assemblée nationale con i voti contrari dei socialisti e del Rassemblement National di Marine Le Pen.

(Keystone-ATS) A Parigi, il governo Bayrou può dunque tirare un sospiro di sollievo. La mozione di censura (sfiducia) presentata dalla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon (LFI), è stata votata solo da 131 deputati, molto lontano dai 288 necessari per far cadere il governo.

Ad aderirvi, oltre agli Insoumis, gli ecologisti ed alcuni comunisti, ma non i deputati socialisti. Nel suo discorso in aula, il segretario socialista Olivier Faure ha infatti rifiutato di aderire all’iniziativa, difendendo l’idea di una “gauche che propone e va avanti”. Faure ha tuttavia avvertito che un voto di sfiducia resta “possibile in ogni momento” e ha ribadito l’auspicio che il Parlamento abbia “l’ultima parola” sulla contestata riforma delle pensioni.