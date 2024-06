Francia: Rn presenta ricorso contro il patto Ue sulla migrazione

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) A tre giorni dalle elezioni europee, il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella ha presentato un ricorso contro il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.

Il partito di estrema destra francese vuole contestare, rivela oggi France Inter, la procedura di rilocalizzazione dei migranti prevista dal patto.

Il Rassemblement National, in netto vantaggio nei sondaggi in vista delle elezioni europee del 9 giugno, considera che l’Ue oltrepassi le sue competenze.

Per contestare l’applicazione del patto, Rn è ricorso all’articolo 88-6 della Costituzione d’Oltralpe, qualcosa di “inedito in Francia”, sottolinea questa mattina Franceinfo.

La disposizione consente, in particolare, di ricorrere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea contro un atto legislativo comunitario, a condizione di raccogliere le firme di 60 parlamentari per violazione del principio di sussidarietà. Quest’ultimo definisce, come noto, le condizioni in cui l’Unione dispone di una priorità d’azione rispetto agli Stati membri.

Una volta che le firme sono state raccolte, spetta al governo – attualmente a trazione macroniana- trasmettere il ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea.