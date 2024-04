Friburgo festeggia quest’anno i 100 anni della cattedrale

(Keystone-ATS) Quest’anno Friburgo celebra il 100esimo anniversario della sua cattedrale. In realtà l’edificio, con la sua torre di 76 metri che viene illuminata ogni anno nel giorno di San Nicola, è molto più antico: fu costruito tra il XIII e il XV secolo.

L’anniversario si riferisce tuttavia alla data in cui l’edificio è diventato cattedrale, ovvero il 17 ottobre 1924, “quando è stata ufficialmente designata la diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo”, ha precisato il canonico Claude Ducarroz, prevosto della cattedrale, in un’intervista a La Liberté. In verità il vescovo risiedeva in città già dal 1610, senza disporre veramente di una sede.

“Una cattedrale è la chiesa di un vescovo”, ha spiegato Claude Ducarroz. Prima del 1924, la cattedrale era chiamata collegiata, ossia la chiesa in cui risiede un collegio di chierici.

Gli eventi previsti per il 100esimo anniversario inizieranno il 27-28 aprile, con un programma dedicato alla figura di San Pietro Canisius, e dureranno un anno, hanno indicato oggi gli organizzatori. Il padre gesuita Pierre Emonet presenterà la vita del santo e la sua importanza per la Svizzera nel corso di una conferenza, mentre nell’opera teatrale di Jean Steinauer su Pietro Canisius e Jean de Lanthen-Heid si contrapporranno due visioni sui rapporti tra Chiesa e Stato nel canton Friburgo.

Infine, la musica sacra, importante per la cattedrale, sarà celebrata in un concerto e nella messa domenicale, durante la quale verrà eseguita la “Messe du Père Canisius” dell’Abbé Bovet, direttore del coro della cattedrale dal 1923 al 1949, hanno precisato ancora gli organizzatori.

La cattedrale aprirà poi le sue porte alla cultura da maggio ad agosto. Si potranno salire i gradini della torre per ballare un lento a scelta durante “la Fête de la Danse” il 4 maggio, o ascoltare le “Quattro Stagioni” rivisitate da Max Richter in stile minimalista con la Nouvel Opéra de Fribourg il 1° giugno.

La cattedrale svelerà ancora i suoi segreti durante le visite guidate dell’8 giugno e del 12 ottobre 2024, nonché del 1° febbraio e del 12 aprile 2025: passeggiate nella struttura sopra le volte, per capire come funzionano i grandi organi, ascoltare la fantasia pastorale “L’Orage de Fribourg” o avvicinarsi alle campane che pesano diverse tonnellate.

Tali eventi saranno sostenuti finanziariamente dal collegio della cattedrale, dalla diocesi, dalla parrocchia e dallo Stato del canton Friburgo.