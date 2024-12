Fuochi e petardi hanno un impatto sugli animali e sull’ambiente

I petardi e i fuochi d'artificio a Capodanno hanno anche un lato sgradevole: non solo causano panico e stress negli animali domestici, nel bestiame e nella fauna selvatica, ma sono un problema anche per molte persone.

(Keystone-ATS) Inoltre, contribuiscono in modo significativo all’inquinamento ambientale.

Secondo la Protezione Svizzera degli Animali (PSA), questi dispositivi rilasciano polveri sottili e grandi quantità di rifiuti nell’ambiente. Per molte persone, i fuochi d’artificio rumorosi sono più di un semplice fastidio. Soprattutto per coloro che soffrono di fobia per i rumori forti, queste esplosioni possono causare panico e stress.

Situazioni pericolose

Anche cani e gatti, il cui udito è fino a quattro volte più sensibile di quello umano, spesso percepiscono questi rumori come una minaccia immediata e hanno reazioni di panico. Per la paura, molti animali cercano di fuggire e possono causare situazioni pericolose nel traffico stradale.

Per proteggere gli animali domestici, si consiglia di portarli a spasso in orari più tranquilli, di creare rifugi sicuri in casa, di non lasciarli soli, di chiudere le gattaiole e di somministrare loro tranquillanti solo su consiglio del veterinario.

Più in generale, le organizzazioni animaliste e ambientaliste raccomandano di optare per alternative ecologiche e silenziose ai fuochi d’artificio. I moderni spettacoli con droni e LED, ad esempio, che generano effetti visivi impressionanti senza rumore o inquinamento ambientale.

L’iniziativa “Per una limitazione dei fuochi d’artificio”, firmata da quasi 140’000 persone, chiede di limitare l’uso di fuochi d’artificio rumorosi da parte dei privati.