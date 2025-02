GB: “L’Ucraina è in un percorso irreversibile verso la Nato”

L'Ucraina è in un "percorso irreversibile" verso la Nato, "come concordato dagli alleati al vertice di Washington dello scorso anno". Lo ha detto il premier laburista britannico Keir Starmer nel corso di una telefonata col presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il primo ministro ha inoltre ribadito il "sostegno concreto" a Kiev "per tutto il tempo necessario".

Londra pare distane anni luce da Washington. Il presidente degli USA Donald Trump l’altro ieri infatti, in una telefonata con il suo omologo russo Vladimir Putin, si è detto d’accordo con lui sul fatto che Kiev non possa entrare nella Nato. “Questo va avanti da molti, molti anni. (I russi) lo dicono da molto tempo, che l’Ucraina non può entrare nella Nato, e io sono d’accordo”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca.

Sulla questione si è espresso anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Monaco di Baviera (Germania). “L’America di oggi e il presidente Trump non sono pronti a parlare della Nato. Credono che l’Ucraina non possa farne parte. Credono che il fatto che la Nato sia nella Costituzione dell’Ucraina sia la ragione principale dell’occupazione russa. Vogliamo essere nella Nato? Sì. Ma per la parola Nato? No, per le garanzie di sicurezza”.

Zelensky ha anche aggiunto che l’Ucraina non esclude la necessità di cambiare la propria posizione sulle aspirazioni alla Nato. In questo caso, ha sottolineato, la questione principale sarà il contenuto delle garanzie di sicurezza, in particolare i parametri della missione di mantenimento della pace, i parametri dell’esercito ucraino, il cui numero necessario Zelensky stima in un milione e mezzo di militari nel caso in cui l’Ucraina non aderisca all’Alleanza.