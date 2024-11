Geberit: fatturato in leggero aumento malgrado condizioni avverse

Keystone-SDA

Geberit continua a risentire del difficile contesto dell'industria edilizia europea. Ciononostante, il fatturato dopo i primi nove mesi 2024 è leggermente superiore a quello dell'anno precedente. In particolare il terzo trimestre ha registrato una lieve ripresa.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il giro d’affari tra gennaio e settembre è aumentato dello 0,4% a 2,40 miliardi di franchi, ha annunciato stamane il gruppo specializzato negli impianti sanitari. Escludendo gli effetti valutari negativi di 62 milioni di franchi, la crescita organica è stata addirittura del 3,1%.

La dinamica degli affari ha continuato a migliorare nel terzo trimestre. Tra luglio e settembre Geberit ha registrato una crescita organica delle vendite del 6,2%. Nel secondo trimestre la crescita era stata del 5,2%.

Il contesto è stato caratterizzato dalla ricostituzione delle scorte all’ingrosso e dal forte sviluppo di diversi nuovi prodotti, stando al rapporto sull’andamento degli affari dopo nove mesi. Tuttavia, ha contribuito anche la debolezza del periodo precedente. La domanda e i corrispondenti volumi di vendita nei mercati finali sono ancora in calo.

EBITDA su, utile netto giù

Dal canto suo, l’utile operativo EBITDA è aumentato dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 754 milioni di franchi, mentre il margine corrispondente è salito di 10 punti base al 31,4%. La riduzione dei costi diretti dei materiali rispetto all’anno precedente ha avuto un effetto positivo, mentre l’elevata inflazione salariale in molti Paesi ha avuto un impatto negativo.

Allo stesso tempo, l’utile netto è sceso del 3,1% a 501 milioni di franchi, gravato in particolare da un’aliquota fiscale significativamente più elevata a causa della tassazione minima OCSE in vigore dal 2024.

Geberit ha superato le aspettative

Le precedenti previsioni per l’intero 2024 sono state riviste al rialzo. Di conseguenza, il gruppo prevede ora una crescita del fatturato in valuta locale dell’1-2% (in precedenza era stabile) e un margine EBITDA di circa il 29,5% (in precedenza circa il 29%).