Geberit conclude riacquisto di azioni e ne lancia un altro

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Geberit ha speso 600 milioni di franchi per riacquistare più di 1,26 milioni delle sue proprie azioni, ossia 3,6% del suo capitale azioni.

Il riacquisto è stato effettuato su una linea di negoziazione separata in vista di una riduzione del capitale, ha dichiarato oggi il produttore sangallese di impianti sanitari, che intende annullare le azioni riacquistate.

Come annunciato lo scorso 7 maggio, Geberit avvierà nel terzo trimestre un nuovo programma di riacquisto di azioni per la durata di 2 anni e con un volume massimo di 300 milioni di franchi. L’operazione verrà effettuata su una seconda linea di negoziazione sul SIX Swiss Exchange, sempre con l’obiettivo di ridurre il capitale della società.