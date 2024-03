Germania, S&P conferma il rating tripla A

(Keystone-ATS) Standard & Poor’s Global Ratings ha deciso di confermare il suo giudizio “tripla A” sull’economia della Germania, con prospettive stabili.

“Nonostante le prospettive economiche sfidanti – dice l’agenzia di rating in un comunicato – continuiamo a vedere l’economia tedesca come competitiva e resiliente, e le sue istituzioni e capacità decisionale come efficaci e stabili”.