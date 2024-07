Ginevra: 70’000 persone alla Lake Parade

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La 22esima edizione della Lake Parade ha attirato a Ginevra circa 70’000 persone, in una giornata estiva soleggiata e calda. Nel pomeriggio hanno sfilano per le strade della città 16 carri con a bordo altoparlanti e ballerini.

La grande manifestazione di musica elettronica ha preso il via oggi e si inoltrerà fino alle 2:00 di notte. In totale si esibiranno 150 DJ. I festeggiamenti si sono svolti per ora in un clima armonioso e senza incidenti e, nonostante il caldo, non si sono riscontrati problemi sanitari di rilievo.

Domani pomeriggio seguirà il consueto “After Lake”, il grande brunch condito di musica dal vivo e spettacoli di animazione, dedicato soprattutto alle famiglie. Sull’arco dell’intero fine settimana, gli organizzatori si aspettano tra le 150’000 e le 200’000 persone.